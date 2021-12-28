Австралієц опублікував перший у світі твіт силою думки

Компанія Synchron дала можливість 62-річному чоловікові, який страждає на бічний аміотрофічний склероз , перетворити свої думки прямо в твіт, повідомляє Сьогодні.

Це вперше у світі, коли хтось зміг написати повідомлення у соціальних мережах, прямо транслюючи сигнали мозку.

"Привіт світ!" – написав у Твіттері О'Кіф, який страждає на прогресуючий параліч, викликаний БАС.

Він транслював думки через обліковий запис генерального директора Synchron Томаса Окслі.

"Короткий твіт. Монументальний прогрес" , – йдеться також у повідомленні.

Пізніше в тому ж обліковому записі з'явилося ще одне повідомлення, опубліковане силою думки:

"Не потрібні клавіші або голос. Я створив цей твіт, просто подумавши про це" , - йдеться у ньому.

Імплант поставили Філіппу через яремну вену у квітні 2020 року - він отримав Stentrode BCI, невеликий набір електродів, що дозволяють зв'язуватися з іншими пристроями.

"Система приголомшлива, це як навчитися їздити на велосипеді - це вимагає практики, але коли ви катаєтеся, це стає природним" , - заявив австралієць.

За його словами, з того часу йому достатньо подумати, що натиснути на комп'ютері, також він може писати листи по e-mail, сплачувати банківські платежі, і тепер ще й твітити.