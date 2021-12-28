Huawei випустить власні процесори

Компанія Huawei збирається відкрити виробництво власних процесорів для смартфонів та іншої техніки. Про це повідомляє видання Huawei Central, повідомляє Лента.ру.

Джерелам медіа стало відомо, що 28 грудня китайський IT-гігант започаткував нову компанію, яка займеться випуском напівпровідникового обладнання. Підприємство з виробництва «високоточних виробів» має статутний капітал 600 мільйонів юанів або близько семи мільярдів рублів. Також у звіті йдеться про те, що компанія займеться випуском пристроїв оптичного зв'язку, оптоелектронних пристроїв, електронних компонентів.

Журналісти вважають, що таким чином компанія має намір компенсувати збитки від перебування у списку санкцій США. Відповідно до обмежень, корпорація не може закуповувати обладнання у своїх іноземних партнерів. Зокрема, Huawei не може оснащувати свої смартфони процесорами з підтримкою 5G, тому що їх випускає за ліцензією низка американських компаній.

Автори також нагадали, що у листопаді топ-менеджери Huawei вкотре спростували чутки про продаж підрозділу з виробництва смартфонів.