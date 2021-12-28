У Порошенка готують відповідь на підозру в держзраді

Адвокати п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка готують позов до Європейського суду з прав людини через серйозні порушення у кримінальному провадженні проти Порошенка, повідомляє Україна 24.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" розповіла співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Як заявила Геращенко, підозра Порошенку в державній зраді - "це політично вмотивоване правосуддя", яке здійснюється з чисельними порушеннями.

"Мій ранок разом з Артуром Герасимовим, співголовою фракції "Європейська солідарність", розпочався з приймальні голови Верховної Ради України. Адже згідно законодавства, Кримінального кодексу, стаття 482 пункт 2 передбачає, що у разі вручення або передачі підозри народному депутату України або інших слідчих дій негайно Генеральна прокуратура чи інший орган, задіяний у даному розслідуванні - ДБР, Служба безпеки України - мали передати протягом 24 годин до голови Верховної Ради відповідне повідомлення. Ми минулого тижня надіслали відповідне звернення до голови Верховної Ради, і сьогодні провідали шановного пана Стефанчука для того, щоб дізнатися, чи є відповідне повідомлення. Він його не отримував" , - заявила депутатка.

За її словами, "це ще раз говорить про серйозні процесуальні порушення цієї справи, які ляжуть в основу позову до Європейського суду з прав людини". Геращенко уточнила, що "над цим вже працюють адвокати Петра Порошенка".