У Порошенка готують відповідь на підозру в держзраді
Адвокати п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка готують позов до Європейського суду з прав людини через серйозні порушення у кримінальному провадженні проти Порошенка, повідомляє Україна 24.
Про це в ефірі програми "Сьогодні День" розповіла співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
Як заявила Геращенко, підозра Порошенку в державній зраді - "це політично вмотивоване правосуддя", яке здійснюється з чисельними порушеннями.
"Мій ранок разом з Артуром Герасимовим, співголовою фракції "Європейська солідарність", розпочався з приймальні голови Верховної Ради України. Адже згідно законодавства, Кримінального кодексу, стаття 482 пункт 2 передбачає, що у разі вручення або передачі підозри народному депутату України або інших слідчих дій негайно Генеральна прокуратура чи інший орган, задіяний у даному розслідуванні - ДБР, Служба безпеки України - мали передати протягом 24 годин до голови Верховної Ради відповідне повідомлення. Ми минулого тижня надіслали відповідне звернення до голови Верховної Ради, і сьогодні провідали шановного пана Стефанчука для того, щоб дізнатися, чи є відповідне повідомлення. Він його не отримував", - заявила депутатка.
За її словами, "це ще раз говорить про серйозні процесуальні порушення цієї справи, які ляжуть в основу позову до Європейського суду з прав людини". Геращенко уточнила, що "над цим вже працюють адвокати Петра Порошенка".
"Хочу наголосити на чисельних порушеннях, процесуальних зокрема. Наприклад, ми знаємо зі ЗМІ, що минулого тижня наприкінці Печерський суд розглядав клопотання про примусовий привід Порошенка, хоча і Банкова, і Печерський суд, і прокуратура знають, що він вирушив наприкінці грудня у відрядження. Тепер у нього є коротка відпустка, і такої радості, як ховатися, він не подарує Банковій, обов'язково повернеться в країну відразу після своєї відпустки", - додала Геращенко.