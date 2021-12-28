У Києві перенесли дату тестового включення тривожних сирен

У Києві 29 грудня хотіли випробовувати сирени в рамках "підготовки до вторгнення РФ", але передумали це робити, передає Telegram-канал "Политика Страны".

Про те, що у столиці мешканцям доведеться слухати виття сирен, повідомляли два тижні тому. Тоді заступник голови КМДА Андрій Крищенко повідомляв, що сирени включатимуть "через кілька тижнів", а паралельно - будуть проводити навчання, "щоб люди без паніки розуміли", що робити.

Начальниця відділу інформаційного забезпечення та комунікації КМДА Катерина Баранова повідомила журналістам, що день 29 грудня справді розглядався як дата проведення таких навчань, але не був затверджений.

Про точну дату проведення навчань повідомлять пізніше.