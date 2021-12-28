Розширили перелік питань: засідання РНБО перенесли на 30 грудня

Засідання Ради нацбезпеки та оборони України перенесено на четвер, 30 грудня 2021 року, повідомляє Новое время.

У відомстві заявили, що засідання було перенесено у зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив список питань, які вносяться до порядку денного засідання.

Раніше засідання планувалося на середу, 29 грудня.

24 грудня президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Засідання проводитиметься на тлі інформації щодо стягування російських військ до кордонів України.