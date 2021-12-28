У Кабміні зреагували на масове відключення електроенергії у селах на Київщині

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував масове відключення електроенергії у селах в Київській області, повідомляє УНІАН.

На брифінгу він запевнив, що електроенергії немає не через дефіцит потужностей в генерації, а тому що її відключили оператори системи розподілу (місцевих обленерго).

"Держава виконує свої зобов’язання щодо сталого постачання електроенергії. Єдина причина відсутності електропостачання є проведення планових або аварійних ремонтів операторів системи розподілу, зокрема у Київській області" , - сказав він.

Галущенко додав, що ці оператори приватні, але на них все одно покладається обов’язок забезпечувати безперебійне постачання електроенергії.

"Ми вважаємо неприпустимим проведення ремонтних робіт в опалювальний період з відключенням споживачів, тим паче ненадання альтернативного живлення споживачам. У зв’язку з цим ми звернулися до НКРЕКП з тим, щоб проаналізувати збільшення таких ремонтів у грудні, провести перевірки і вжити заходів щодо недопущення такого у майбутньому" , - наголосив міністр.

Раніше компанія ДТЕК повідомила, що з 28 по 31 грудня в Києві та області будуть масові відключення електрики через планове проведення ремонтних робіт.

Наразі населені пункти Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Святопетрівське, Боярка, Крюківщина в Київській області вже понад добу відключені від електропостачання через аварію на лініях електромереж. Крім того, деякі будинки, окрім електрики, залишились без води, послуг каналізації та опалення, які працюють на електроенергії.

Люди у соціальних мережах закликають місцеву владу організувати пункти обігріву та доставки води.

"Сільрада! Велике прохання організувати доставку води та обігрів у наметах, люди на Петропавлівській та Софіївській Борщагівці дві доби без світла та тепла, це просто знущання, де всі депутати поділися, у рот води набрали" , - написав один із жителів у Facebook.

В компанії "ДТЕК Київські регіональні мережі" повідомили, що через різке збільшене навантаження на мережі у період низьких температур вийшла з ладу кабельна лінія, що живить частково вулиці у 12 населених пунктах Бучанського району. Наразі ще залишаються без світла 35 трансформаторних підстанцій в Софіївській Борщагівці.