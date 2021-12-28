Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У перший робочий день останнього тижня 2021 року пропозиція безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку суттєво перевищувала попит. Як завжди ситуацію взяв під контроль Національний банк.

Спочатку регулятор планував обмежитися роллю спостерігача. Але бачачи, що бажаючих купити валюту не так уже й багато, спочатку вийшов із «плановою» покупкою 5 млн доларів, які він придбав за ціною близько 27,21 гривень. А потім, коли котирування опустилися нижче за рівень 27,20, прийшов на допомогу експортерам і оголосив про необмежений викуп долара за ціною 27,16 гривень. На той момент це було нижче за ринок, і нічого за такою ціною Нацбанк не купив. Але планованого ефекту було досягнуто. Долар припинив падіння і знову пішов вгору, що розкуповувався імпортерами, які вичікували, яким ясно дали зрозуміти: ще дешевше вже не буде.

Закрили торги вівторка на 7,8 копійок на купівлі та на 3,8 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,23/27,30 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися вужче, ніж минулої п'ятниці: спред на відкритті становив 7 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,23 гривень пройшла о 9:47. Продавці досить швидко зрозуміли, що охочих брати по 27,25 і дорожче немає, і почали знижувати ціни, прагнучи отримати гривню, необхідну для операцій кінця року. Покупці, яких сьогодні вистачало, це зрозуміли і зайняли вичікувальну позицію. І не помилилися: на 12:20 цінник на продаж опустили до 27,194 гривень, а на покупку – до 27,17 гривень. Експортери були явно не налаштовані віддавати дешевше 27,19, тому звернулися по допомогу до Нацбанку. Регулятор умілими діями не тільки зупинив зниження, а й розгорнув ринок нагору, при цьому не купивши нічого понад заплановане. Котирування повернулися вище за рівень 27,20 і залишалися там аж до закриття.

Котирування закриття торгів – 27,17/27,22 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 23,2 млн. порівняно з минулою п'ятницею і склав 193,4 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,2318 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,2318 гривень. Офіційний курс долара на 29 грудня встановлено на позначці 27,2235 гривень за долар, зниження на 0,71 копійки.

встановлено на позначці 27,2235 гривень за долар, зниження на 0,71 копійки. Офіційний курс євро на 29 грудня встановлено на позначці 30,8401 гривні за євро, зростання на 2,05 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва протягом дня змінювалася, реагуючи на найменші зміни на міжбанку. Вранці "американця" почали продавати по 27,24-27,25 гривень. До обіду він подешевшав до 27,20-27,22 гривень, а до 17 години долар дешевше за 27,22 гривень уже не продавали.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:45 – 1,1295 долара. Сьогодні євро у першій половині дня торгувався у вузькому діапазоні 1,1316-1,1334 долари, але з відкриттям торгів у США долар почав різко зміцнюватися проти решти провідних світових валют, що призвело до зниження євро до позначки 1,1291 долара. Впав у ціні і готівковий євро: вранці його продавали по 30,73-30,75 гривень, до обіду цінник опустили до 30,69-30,70 гривень, а ввечері з'явилася реакція на рух на FOREX: з'явилися пропозиції щодо 30,65 гривень .

Російський рубль у першій половині дня був затиснутий в діапазоні 73,35-73,65 рублів за долар, але до вечора зростання долара у світі позначилося і на ньому: російська валюта подешевшала до 73,87 рублів і станом на 17:45 торгується у вузькому діапазон 73,77-73,85 рубля за долар. Все це не позначилося на ціні готівкового рубля: його продають по 3,66-3,68 гривні за 10 рублів.