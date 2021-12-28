Нардепи хочуть зробити військовий облік для жінок добровільним

На сайті Верховної ради з'явився проєкт про внесення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу. Як пояснив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, документ передбачає добровільну постановку на військовий облік для жінок, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За його словами, він і ще 58 депутатів від "Слуги народу" та інших фракцій внесли в Раду законопроєкт №6482. Документ пропонує постановку на військовий облік жінок тільки в добровільному порядку.

"За виключенням медиків" , - уточнив Бужанський.

Нагадаємо, раніше Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.