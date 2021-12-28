У помічниці Зеленського, яка була присутня на секретних нарадах, немає допуску до держтаємниці

Народна депутатка від Євросолідарності Ірина Фріз заявила, що помічниця президента Марія Левченко не має допуску до держтаємниці, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook Фріз написала, що отримала відповідь на свій запит із СБУ. За її словами, у Службі безпеки заперечують наявність допуску до держтаємниці у Левченко.

"Перебування М. Левченко в кабінеті під час обговорення операції Авеню, про яке повідомив журналіст Юрій Бутусов та ексголова ГУР МО Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ (розголошення державної таємниці)" , — вважає Фріз.

На думку нардепки, Зеленський «не міг не знати про відсутність у своєї помічниці допуску», тому не мав права залучати її до обговорення секретних питань. Вона закликає розслідувати присутність Левченко під час обговорення питань з обмеженим доступом і «вжити заходів щодо мінімізації ризиків».

Ірина Фріз / Iryna Friz via Facebook

Фріз також попросила надати правову оцінку доступу помічниці президента до секретних відомостей, розслідувати дотримання режиму секретності в Офісі президента та «факти перебування» людей без відповідного допуску на нарадах за участю президента і керівника Офісу президента.

Марія Левченко — дружина колишнього заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, якого звільнили 13 грудня після скандалу на в'їзді до Краматорська. Автомобіль Гогілашвілі зупинили співробітники поліції, а він у відповідь на прохання пред'явити документи обурився, що правоохоронець його не впізнав, почав йому погрожувати і смикати за рукав.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Левченко, не маючи права на доступ до держтаємниці, 24 липня 2020 року була присутня на нараді в кабінеті Володимира Зеленського, яка стосувалася операції із затримання «вагнерівців». Окрім Левченко та Зеленського, там також нібито були присутні голова ОП Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець, начальник комітету з розвідки Руслан Демченко. В Офісі президента поки не коментували цю інформацію.

В останній декларації Гогілашвілі, де Марія Левченко вказана як його дружина, її основним місцем роботи є Студія Квартал 95 (за 2020 рік вона заробила там 143 тис. 920 грн). Президент співпрацював із Левченко ще з часів роботи у Студії Квартал 95.