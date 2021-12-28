У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і на смерть збив жінку

Увечері в Дніпрі зійшов з рейок трамвай. Він зніс світлофор і наїхав на жінку, яка стояла на пішохідній частині, повідомляє УНІАН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 20:00 на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Пастера.

В результаті аварії загинула жінка. Її затиснуло між трамваєм і світлофором на перехрест.

Прибулі медики констатували її смерть.

Нагадаємо, що в Дніпрі сьогодні випала аномальна кількість снігу, яка досягає в деяких місцях до 50 см.

Зараз на дорогах міста можна побачити великі затори.