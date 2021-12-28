«Немає жодних підстав» - Шуфрич відреагував на санкції

Депутат від проросійської партії ОПЗЖ та голова комітету Ради зі свободи слова Нестор Шуфрич прокоментував рішення РНБО проти телеканалів Перший Незалежний та UkrLive, повідомляє Новое время.

Нестор є співвласником заблокованих телеканалів.

"Ми хочемо зрозуміти природу запровадження цих санкцій з огляду на те, що жодних підстав вводити санкції немає і бути не може. Канал нормально працює в юридичному просторі України, тому неможливо пояснити та зрозуміти, чим викликана така гостра необхідність закрити ще й ці канали. Безумовно, якщо це рішення перешкоджатиме роботі телеканалів, то ми захищатимемося всіма доступними законними способами в Україні та за її межами" , — заявив Шуфрич.

28 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо трьох українських компаній, пов'язаних із телеканалами Перший Незалежний та UkrLive.

Нестор Шуфрич став співвласником телеканалу Перший Незалежний наприкінці вересня 2021 року. Незабаром із цим телеканалом об'єднався UkrLive, а 1 листопада стало відомо, що нардеп також став власником UkrLive. Нестор Шуфрич – голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.