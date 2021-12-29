США вимагає від Росії звільнення двох американців

Держдепартамент США вимагає від Росії негайно звільнити американських громадян Пола Вілана та Тревора Ріда. Вони вже кілька років ув’язнені, повідомляє Новое время.

Відповідна заява була оприлюднена на брифінгу речника Державного департаменту США Неда Прайса.

"Держсекретар Блінкен дуже чітко наголосив, що Росія повинна негайно й без будь-яких умов звільнити громадян США Пола Вілана і Тревора Ріда, щоби вони могли повернутися додому до своїх сімей" , — сказав Прайс.

Він підкреслив, що звільнення американців є «життєво важливим» пріоритетом для США.

Колишні морські піхотинці США Пол Вілан і Тревор Рід були засуджені російським судом в 2020 році. Вілана засудили до 16-річного тюремного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві, а Ріда — до дев’яти років колонії, звинувативши в застосуванні насильства щодо двох російських поліцейських.

Водночас в Сполучених Штатах засуджені двоє росіян Віктор Бут і Костянтин Ярошенко. Обом висунили звинувачення в 2011 році: Бута засудили до 25 років в’язниці за змову з метою продажу великої партії зброї лівому колумбійському угрупованню FARC, а Ярошенка — до 20 років тюремного ув’язнення за звинуваченням у підготовці до доставки великої партії кокаїну на територію США.