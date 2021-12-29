Байден коротко прокоментував можливість зустрічі з Путіним

Американські ЗМІ обговорюють ймовірність участі Байдена та Путіна у переговорах у рамках Діалогу зі стратегічної стабільності, намічених на 10 січня, повідомляє Укрiнформ.

Як передає Голос Америки, президент США Джо Байден сказав у вівторок «подивимося», відповідаючи на запитання преси про те, чи зустрінеться він 10 січня з президентом Росії Володимиром Путіним - того ж дня, коли американська та російська урядові делегації повинні будуть провести переговори щодо з питань безпеки в Європі.

За інформацією видання, Білий дім не відповів на прохання агентства Reuters прокоментувати, чи Байден мав на увазі саме ці переговори, відповідаючи на питання про можливу зустріч з Путіним.

Як зазначається, на переговорах, про точну дату проведення яких стало відомо у понеділок, обговорюватимуться «побоювання США та союзників щодо зростання напруженості навколо України».

Наразі невідомо, хто очолить делегації США та Росії на переговорах 10 січня, уточнює Голос Америки. Під час брифінгу один із журналістів попросив офіційного представника Держдепу Неда Прайса підтвердити інформацію про те, що американську делегацію очолить Венді Шерман, заступник держсекретаря. Прайс відмовився підтверджувати цю інформацію, заявивши, що всі подробиці стануть відомими найближчими днями.