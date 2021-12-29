Борель оцінив вимогу РФ щодо розширення НАТО

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель оцінив вимогу Росії зупинити розширення НАТО та ЄС на схід, повідомляє Лента.Ру.

Його слова в інтерв'ю наводить німецьке видання Welt. Боррель назвав умови Москви припинити подальше розширення "цілком неприйнятними" і зазначив, що це "чисто російська повістка". Він наголосив, що Москва вперше представила свій порядок денний письмово.

"Так роблять лише переможці: кажуть, що це і те - мої умови" , - наголосив він.

Раніше Боррель закликав європейські країни продовжувати підтримувати Україну та інших східних сусідів у спротиві тиску Росії.