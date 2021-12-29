Німеччина відправить ЗСУ військово-польовий госпіталь

Збройні сили України у 2022 році отримають від уряду Німеччини військово-польовий шпиталь, повідомляє Факти.ICTV.

"З 2014 року Німеччина перевела понад 13 млн євро на предмети медичного призначення та обладнання. Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року Україна отримає мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це" , – написав на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Очільник оборонного відомства також додав, що за період з 2014 по 2021 рік лікування у клініках Німеччини пройшли понад 160 українських військовослужбовців.