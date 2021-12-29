Авианосец США остается в Средиземном море из-за России

Американське ударне авіаносне угруповання на чолі з авіаносцем Harry S. Truman за наказом міністра оборони США Ллойда Остіна затримується в Середземному морі, колишні плани щодо передислокації змінені, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пишуть видання USNI News та AP, посилаючись на власні джерела, представник Міноборони США підтвердив, що угруповання поки що залишиться в Іонічному морі між Грецією та Італією замість того, щоб через Суецький канал переміститися в зону дії Центрального командування США на Близькому Сході через занепокоєння концентрацією російських військ на території України.

Як повідомляється, зміна в розкладі USS Harry S. Truman та кораблів відображає необхідність постійної присутності в Європі. Як сказав чиновник, це необхідно, щоб заспокоїти союзників та партнерів США у регіоні.

Представник Європейського командування Білл Спейс підтвердив USNI News, що авіаносне угруповання продовжує діяти в зоні командування Шостого флоту США, до якої входять Середземне та Чорне моря. Він не став коментувати майбутні операції угруповання, пославшись на те, що вони "мають динамічний характер і зумовлені нашою політикою оперативної безпеки".