Курс валют НБУ на 29 грудня

Курс валют НБУ на 29 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 29 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 28 грудня знизився до позначки 27.22 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп. до 30.84 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 28 грудня 2021 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 12 коп. до 36.63 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 29.71 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 6.69 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.223 500 --0.007
EUR Євро 30.840 100 +0.021
RUB Рубль 0.369 560
GBP Фунт стерлінгів 36.633 300 +0.117
CHF Швейцарський франк 29.711 900 +0.097
PLN Польський злотий 6.694 200 +0.018

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