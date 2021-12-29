Курс валют НБУ на 29 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 29 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 28 грудня знизився до позначки 27.22 за 1 долар.

Євро подорожчав на 2 коп. до 30.84 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 28 грудня 2021 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 12 коп. до 36.63 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 29.71 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 6.69 за 1 польський злотий.