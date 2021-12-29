Курс валют НБУ на 29 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 29 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 28 грудня знизився до позначки 27.22 за 1 долар.
Євро подорожчав на 2 коп. до 30.84 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 28 грудня 2021 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 12 коп. до 36.63 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 29.71 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 6.69 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.223 500
|EUR
|Євро
|30.840 100
|RUB
|Рубль
|0.369 560
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.633 300
|CHF
|Швейцарський франк
|29.711 900
|PLN
|Польський злотий
|6.694 200