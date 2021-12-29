Мексика вирішила припинити експорт нафти

Мексика має намір припинити експорт сирої нафти з 2023 року. 2022 року країна планує знизити обсяги постачання сировини за кордон до 435 тисяч барелів на день, а наступного року довести їх до нуля, повідомляє Лента.Ру.

Влада вирішила створити повний цикл переробки нафти на внутрішньому ринку. Поки що Мексика продає сиру нафту, а потім імпортує вже перероблені дорогі нафтопродукти — наприклад, бензин та дизель.

Більшість палива країна закуповує у нафтопереробних підприємств США. У листопаді державна нафтова компанія Petroleos Mexicanos (Pemex) постачала за кордон близько одного мільйона барелів на добу.