Чому відмовляють гальма: 5 причин проблеми

Мабуть, це одна з найнебезпечніших поломок – відмова гальм автомобіля у русі. Чому це трапляється і що робити, щоб запобігти такій, м'яко кажучи, неприємності, повідомляє Автоцентр.

У більшості випадків гальма відмовляють на автомобілях з великим пробігом, але є ситуації, коли таке лихо трапляється і на свіжій машині. На щастя, без попередження відмови цієї найважливішої системи автомобіля трапляються рідко, все-таки конструктори закладають у неї підвищений запас надійності та довговічності. Проте причини проблем з гальмами потрібно знати, щоб завчасно вжити заходів і попередити відмову.

Обрив шланга або трубки

Гумові шланги тріскаються від часу і в один не прекрасний день не витримують тиску рідини. Металеві трубки іржавіють – коли вони сталеві, або тріскаються від утоми металу – коли вони мідні. І в першому, і в другому випадку в результаті відбувається розгерметизація та аварійна ситуація. На автомобілях віком старше п'яти-семи років за трубопроводами треба стежити, а краще поміняти найуразливіші деталі превентивно.

Закипання рідини

Парові пробки в гальмівній системі трапляються у двох випадках: або при частих та інтенсивних гальмуваннях (наприклад, у горах), або за старої гальмівної рідини в системі. Правильно гальмувати в горах нескладно – це робиться короткочасним та інтенсивним натисканням на педаль. Рідина потрібно міняти згідно з рекомендаціями автовиробника, зазвичай це кожні 2 - 3 роки, інакше вона, будучи від гігроскопічної природи, вбере в себе стільки вологи, що температура кипіння її знизиться до небезпечних величин.

Поломка головного циліндра

Усередині головного циліндра гідроприводу гальм ламатися практично нема чому, проте там є манжети, які зношуються або рвуться, і клапани, в яких ламаються пружини і пелюстки. Ці проблеми найімовірніші на старій машині, і вони майже ніколи не виникають раптово – зазвичай їм передують незвичайні відчуття на педалі гальма: збільшений хід, підклинювання, скрип. Для водія це має бути сигналом до негайної заміни або перебирання вузла.

Мокрі чи замаслені колодки

Після виїзду з глибокої калюжі або бруду гальма можуть на якийсь час втратити ефективність. Тому краще відразу просушити колодки, проїхавши з напівпритиснутою педаллю гальма кілька десятків метрів. А от якщо на колодки потрапило мастило або гальмівна рідина, то цей прийом не допоможе; і щоб такого не трапилося, гальма потрібно обслуговувати у кваліфікованих механіків, які вчасно помітять витоку масла, що назрівають, і гальмівної рідини.

Завітрювання гідроприводу

Повітря в системі гідроприводу може накопичуватися непомітно, поступово знижуючи працездатність гальм. Спочатку просто збільшується хід педалі, чого багато водіїв не помічають. Але одного разу настає момент, коли ходу педалі вже не вистачає для сильного притискання колодок до дисків та барабанів. Зазвичай завітрювання супроводжується витоками рідини, тому на старих автомобілях потрібно стежити за її рівнем у бачку. І якщо він систематично падає, потрібно ремонтувати, не чекаючи спрацьовування аварійного індикатора на панелі приладів або відмови гальм на перехресті. До речі, щоб зупинити машину з педаллю, що «провалилася», буває достатньо натиснути педаль ще раз або два – якщо, звичайно, для цього буде час.

Інші варіанти

Відмова гальмівної системи може бути не повним, а частковим, проте таким же небезпечним. Досить поширена несправність – це відведення автомобіля убік під час гальмування. Таке буває при проблемах в одному з колісних гальмівних механізмів – наприклад, при «зависанні» колодки на напрямних або підклинюванні поршня в циліндрі гідравліки. В результаті при інтенсивному гальмуванні машину може розгорнути та винести на зустрічну смугу або тротуар – водій просто не встигне її утримати. Щоб такого не трапилося, потрібна профілактика: при кожному відвідуванні СТО просіть механіків оглянути гальмівні механізми та при необхідності замінити зношені деталі на сертифіковані запчастини, перевірити рухливість деталей та вжити заходів для її відновлення.

На завершення розповіді про проблеми з гальмами потрібно нагадати про гальмо стоянки. На більшості моделей авто він грає роль запасного, аварійного гальма – тому так важливо підтримувати ручник у справності, особливо на машинах у віці і з великим пробігом.