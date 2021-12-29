У РФ розповіли про побоювання через союз США, Великобританії та Австралії

Події військового альянсу AUKUS (до нього входять Австралія, Великобританія та США) в Індійському та Тихому океані викликають занепокоєння у Росії, оскільки це відбувається в безпосередній близькості від її кордонів, повідомляє Лента.Ру.

Про це розповіла посол Росії в Індонезії Людмила Воробйова.

"Я хочу сказати, що ми вважаємо цю угоду дуже небезпечною. Вона не принесе миру ні регіону, ні Індонезії" , - підкреслила вона.

Воробйова пояснила, що діяльність AUKUS може спровокувати гонку озброєнь замість забезпечення стабільності у регіоні. Російський дипломат зазначила, що негативна реакція індонезійської влади на створення альянсу пов'язана саме із цим.