Маск розповів, якою має бути політична система Марса

Для перших невеликих марсіанських колоній ідеально підійшов "природний уряд", повідомляє Корреспондент.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск вважає, що перші колонії на Марсі можуть керуватися так само, як перші колонії на Американському континенті - пряма демократія. Про це ініціатор "марсіанської" програми SpaceX у вівторок, 28 грудня, сказав в інтерв'ю вченому та блогеру Лексу Фрідману.

На думку Маска, представницька демократія, коли закони ухвалюють обрані народом представники, для перших невеликих колоній не потрібна, і сам він запропонував би "природний уряд".