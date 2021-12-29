УЗ запустить двоповерховий електропоїзд Skoda з Києва до Львова

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" запустить двоповерховий електропоїзд Skoda у перший рейс за маршрутом Київ - Львів, повідомляє УНІАН.

"30 грудня 2021 року АТ "Укрзалізниця" відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом Київ - Львів. Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Поїзд зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль.

Вагони двоповерхового поїзда Skoda обладнано розетками з USB-роз'ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами.

Раніше, у вересні, "Укрзалізниця" публікувала фото оновленого електропоїзда Skodа.