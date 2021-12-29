Росія сформувала десантний полк у Криму

В анексованому Криму з'явився новий десантно-штурмовий полк. Про завершення його формування повідомив командувач повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії Андрій Сердюков, повідомляє Корреспондент.

"У Пскові та в Криму сформовані два десантно-штурмові полки у складі десантно-штурмових дивізій, які посилили бойовий потенціал наших Збройних сил на заході та на півдні країни" , - заявив командувач.

Відомо, що новий полк ВДВ у Криму увійшов до складу Новоросійської десантно-штурмової гірської дивізії.