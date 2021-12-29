SkyUp почав літати на Шрі-Ланку
Український лоукостер SkyUp Airlines з 28 грудня почав виконувати польоти з Києва до Хамбантоти — столиці південної провінції Шрі-Ланки, повідомляє ЦТС.
Злітати в Шрі-Ланку можна буде не менше ніж на 10 днів.
Політна програма передбачає лише опцію 10-денного round-trip з вильотом із Києва та триватиме до 17 березня 2022 року.
Рейси будуть виконуватися чотири рази на тиждень: по середах, четвергах, суботах та неділях.
Тривалість перельоту — 10 годин 40 хвилин із технічною зупинкою в аеропорту Шарджі, ОАЕ.
"Для бронювання доступні квитки за тарифами Basic та Standard без можливості зміни дат незалежно від обраного тарифу. Тариф Basic передбачає одну одиницю ручної поклажі до 9 кг та реєстрацію на рейс за 2 дні до вильоту. З тарифом Standard ви можете взяти з собою у політ дві одиниці ручної поклажі до 9 та 5 кг, багаж вагою до 23 кг, безкоштовно вибрати місце (крім місць до 5 ряду та біля аварійних виходів), зареєструватися на рейс за 15 днів до вильоту", — повідомили в авіакомпанії.