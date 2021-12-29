SkyUp почав літати на Шрі-Ланку

Український лоукостер SkyUp Airlines з 28 грудня почав виконувати польоти з Києва до Хамбантоти — столиці південної провінції Шрі-Ланки, повідомляє ЦТС.

Злітати в Шрі-Ланку можна буде не менше ніж на 10 днів.

Політна програма передбачає лише опцію 10-денного round-trip з вильотом із Києва та триватиме до 17 березня 2022 року.

Рейси будуть виконуватися чотири рази на тиждень: по середах, четвергах, суботах та неділях.

Тривалість перельоту — 10 годин 40 хвилин із технічною зупинкою в аеропорту Шарджі, ОАЕ.