З початку року держборг України зріс на 4%

Станом на 30 листопада 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2,56 трильйона гривень або 94,15 мільярда доларів, свідчать дані Міністерства фінансів, повідомляє Економічна правда.

Прямий держборг у листопаді 2021 року у доларовому вираженні зріс на 0,96% – до 82,99 млрд дол., у гривневому – на 4,22%, до 2,255 трлн. У тому числі зовнішній прямий борг минулого місяця в доларах зріс на 1,47% – до 45,68 млрд доларів (у гривні – на 4,71%, до 1,241 трлн грн).

Гарантований державою борг у листопаді у доларовому еквіваленті зріс на 7% – до 11,15 млрд доларів, у гривні – на 10,41%, до 303,24 млрд грн.

З початку 2021 року сукупний держборг України зріс на 4,31% у доларовому еквіваленті та на 19,46% – у гривневому.

Офіційний курс долара, яким Мінфін розраховує борг, послабився з 26,33 грн за долар у жовтні до 27,17 грн за долар у листопаді.

Частка зобов'язань у євро знизилася до 13,07%, у гривні – до 36,18%, у єні – до 0,55%, тоді як у доларах зросла до 35,53%, у СПЗ – до 14,04%.