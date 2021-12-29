Путін вніс у Думу законопроект про спрощення отримання громадянства РФ

Президент РФ Володимир Путін вніс до Державної Думи проект закону «Про громадянство Російської Федерації», повідомляє прес-служба Держдуми.

Законопроектом передбачено скорочення кількості вимог більш ніж до 20 категорій осіб при наданні їм російського громадянства, а також розширення повноважень президента РФ щодо визначення таких категорій осіб.

У законопроекті також прописано нову підставу набуття громадянства Росії - внаслідок вибору громадянства РФ за зміни Державної кордону Російської Федерації (оптації).

Telegram-канал "Политика Страны" відзначив, що відторгнення територій Росії заборонено Конституцією, тому, ймовірно, у цьому випадку йдеться про розширення кордонів РФ.