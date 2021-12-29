Верещук розповіла, що робити, якщо підтвердять коронавірус на КПВВ

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що якщо тест на коронавірус під час перетину КПВВ на Донбасі буде позитивним, то у людини буде два вибори. При цьому вона додала, що українці зможуть робити COVID-тести на КПВВ безкоштовно, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Якщо тест на КПВВ виявиться позитивним, то у людини буде вибір: або йти на обсервацію, яка триватиме 10 діб, або повернутися до місця, звідки він йшов " , - заявила міністр.

При цьому Верещук додала, що в четвер, 30 грудня, самоізоляція для жителів окупованих територій з додатком "Вдома" офіційно буде скасована.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення скасувати самоізоляцію при в'їзді в Україну через проблеми з додатком "Вдома".