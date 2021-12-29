РНБО погодила санкції проти телеканалів у WhatsApp - Шуфрич

Нардеп «ОПЗЖ» та голова Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич заявив, що за його інформацією, члени РНБО погодили санкції проти телеканалів Перший незалежний та UkrLive у WhatsApp, реального засідання Радбезу не було, повідомляє Детектор Медіа.

Про це нардеп повідомив у коментарі виданню.

«Мені невідомо, що було реальне засідання, мені цього не підтвердили. Було, як мені сказали, WhatsApp-опитування серед членів РНБО» – каже Шуфрич.

За словами Шуфрича, зараз вивчається можливість придбати ще одну ліцензію і вже на «новій платформі» вийти в ефір.

До «нової платформи» планується залучити журналістський колектив Першого незалежного та UkrLive:

«Я колектив сам на сам не залишу».

Також Шуфрич планує звернутись до суду через санкції проти телеканалів.

«Безумовно, всі можливі інстанції, Верховний суд як перша інстанція, сподіваюсь, до ЄСПЛ не дійде, будемо надавати інформацію в ООН, до ОБСЕ в офіс уповноваженої щодо свободи ЗМІ», – каже нардеп.

«Детектор медіа» звернувся по коментар до РНБО щодо санкцій проти Першого незалежного та UkrLive.