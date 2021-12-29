Лещенко похвалився скороченням зарплат у наглядовій раді Укрзалізниці

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко заявив про зниження зарплат членів наглядової ради на 50%, повідомляє Українські Новини.

"Я радісно повідомляю, що мій заклик про те, що зарплати у наглядовій раді мають бути знижені, був почутий. Тепер члени наглядової ради отримуватимуть на 50% менше, ніж вони отримували у попередньому складі", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів знову призначив Сергія Лещенка членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця". Його повноваження було припинено уряд у вересні цього року.

Варто зазначити, що у квітні 2021 року Лещенко задекларував 332 тис. гривень винагороди за роботу як член наглядової ради "Укрзалізниці".

Таким чином, з початку 2021 року Лещенко отримав 1,328 млн. гривень гонорарів.