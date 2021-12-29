Кандидатам на голову ДБР в екстреному порядку призначили співбесіду

Голова правління StateWatch Олександр Лємєнов розповів про проблеми, пов’язані з конкурсом відбору голови Державного бюро розслідувань, повідомляє Новое время.

Цього разу комісія з відбору постійного директора в екстреному порядку призначила проходження співбесіди трьом претендентам на завтра з 18:10 до 21:10. Проводити співбесіду комісія має намір із трьома кандидатами — Козленком, Мережко та виконувачем обов'язків голови ДБР Олексієм Сухачовим.

При цьому Козленко та Мережко є підлеглими Сухачова. Цей факт перетворює сам конкурс на фікцію з наперед визначеним заздалегідь фіналом.

Олександр Леменов у своєму посту пропонує звернути увагу на те, як затягується конкурс на вибір голови САП та наскільки у прискореному темпі «підшефні» Офісу президенту члени комісії намагаються обрати Сухачова головою ДБР.

До конкурсу на посаду директора ДБР допустили мінімальну кількість кандидатів – сім осіб. На посаду претендують: Я. Дорошенко, О. Козленко, С. Корінь, О. Руденко, С. Мережко, О. Тарасюк та О. Сухачов.

За даними Олександра Лємєнова, Офіс президента «вже обрав переможця»: Олександр Сухачов.

Комісія з обрання керівника Державного бюро розслідувань замість дев'яти передбачених законом членів складатиметься лише з шести, при цьому переважна більшість з них може бути пов'язана із заступником глави Офісу президента України Олегом Татаровим.