Що очікується на валютному ринку в останній робочий день року

Сьогодні – останній робочий день у 2021 році для міжбанківського валютного ринку. Переважна більшість клієнтів банків – і імпортерів, і експортерів – вже здійснила необхідні операції, не залишаючи їх на останній день року, але знайдуться й ті, кому з якоїсь причини сьогодні знадобиться купити чи продати валюту.

Наступний повноцінний робочий день на міжбанку буде лише 4 січня, тому вони поспішатимуть закінчити свої справи ще до обіду. Після обіду скарбниці банків почнуть вирівнювати валютну позицію на кінець року відповідно до вимог Національного банку. Часу у них – до 15:30, коли в Bloomberg розпочнеться торгівля за схемою ТОМ (сьогодні ці операції будуть позбавлені сенсу, тому що проведуть їх лише 4 січня). Тому на міжбанківському валютному ринку сьогодні очікуються різкі рухи та можлива підвищена волатильність.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 27,20/27,27 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у середу протягом дня залишалася стабільною на рівні 27,21-27,23 гривні. Попит та пропозиція врівноважували одне одного. За твердженням операторів готівкового валютного ринку, через негоду різко знизилася кількість клієнтів, що й зумовило таку стабільність. Проте ближче до вечора з регіонів почали надходити повідомлення про зростання інтересу до покупки готівкової валюти. Багато операцій заплановані на сьогодні, 30 число, тому можна припустити незначне зростання курсу долара. Причому сьогодні це відбуватиметься незалежно від того, що відбувається на міжбанку.

Євро на ринку FOREX у середу після зниження до 1,1273 підскочило майже на 100 пунктів, до 1,1368 долара. Вранці четверга він знову йде вниз і вже опустився до 1,1319. Різкі рухи на світових ринках викликані закриттям позицій наприкінці року, що спричиняє високу волатильність. Готівковий євро вчора вдень подешевшав з 30,63-30,65 до 30,58-30,60 гривень, але надвечір, відреагувавши на те, що відбувається на FOREX, банки почали підіймати цінники; за ними підтягнулися й оптові обмінні пункти. До 17 години купити євро дешевше за 30,70 гривень стало дуже проблематично. За 30,68-30,70 гривень євро почнуть продавати й сьогодні вранці. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні готівковий євро слідкуватиме і за готівковим доларом, і за ситуацією у світі; можливі різкі коливання ціни.

Російський рубль у середу подешевшав до американського долара до 74,15 за долар; що цікаво, рубль слабнув паралельно з самим доларом, який впав до євро та інших провідних світових валют. Вранці четверга падіння рубля продовжилося: на момент написання досягнуто позначки 74,35 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці вже другий тиждень поспіль продають по 3,67-3,70 гривні за 10 рублів; за такою ж ціною очікується його продаж і сьогодні, ймовірність зміни навіть на 1-2 копійки – невелика.