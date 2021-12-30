"Манчестер Сіті" оновив рекорд АПЛ з гостьових перемог

У середу, 29 грудня, відбувся матч 20-го туру АПЛ "Брентфорд" - "Манчестер Сіті". Зустріч завершилася перемогою «міщан» із рахунком 1:0, повідомляє Sport24.

Для команди Хосепа Гвардіоли це 19-та перемога у чемпіонаті Англії у 2021 році. «Манчестер Сіті» оновив рекорд із гостьових перемог в АПЛ у календарному році, який раніше встановив 19 грудня у 18-му турі проти «Ньюкасла» (4:0).

Раніше це досягнення належало «Тоттенхему», який 1960 року здобув у гостях 17 перемог.

Додамо, що «міщани» також оновили свій рекорд з перемог в АПЛ у календарному році – 36.