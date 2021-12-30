У США затримали чоловіка, який планував убити Байдена та Обаму
В американському штаті Айова заарештували озброєного чоловіка, який планував убити президента США Джо Байдена, екс-президента Барака Обаму та засновника Facebook (Meta) Марка Цукерберга. Про це, з посиланням на телеканал NBC, повідомляє Лента.Ру.
Затриманий - 25-річний працівник супермаркету в Каліфорнії Куачуа Брійон Сюн (Kuachua Brillion Xiong), зараз він у в'язниці. Влада звинуватила чоловіка в тому, що він погрожував колишньому президентові США.
Його зловили після звичайного огляду дорожнім патрулем: у машині у чоловіка знайшли гвинтівку AR-15, боєприпаси, заряджені магазини, бронежилет та аптечки. За словами злочинця, він планував вирушити до Білого дому,
«щоб убити людей, які перебувають при владі». Сюн також показав слідчим малюнок будівлі і заявив, що вона має якесь «слабке місце».
"Він сказав, що у разі визволення з-під варти негайно продовжить шлях до Білого дому і зробить усе можливе, щоб виконати план. Сюн заявив, що не збирається повертатися до Каліфорнії, тому що він планує померти під час боротьби зі злими демонами у Білому домі ", - йдеться в судовому документі.