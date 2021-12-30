Китай та Росія здатні витримати тиск країн-гегемонів - МЗС КНР
Китай і РФ спільно здатні забезпечити глобальний порядок та витримати тиск з боку окремих країн, які прагнуть гегемонії та домінування у світі, повідомляє ТАСС.
Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І.
"Я твердо вірю, що якщо наші великі держави, Китай і Росія, стоятимуть пліч-о-пліч і нарощуватимуть співпрацю, міжнародний порядок буде непохитним, а глобальні принципи - незаперечні. Гегемонізму не вдасться [нас] перемогти", - наводяться його слова на сайті китайського зовнішньополітичного відомства.
Ван І нагадав, що Пекін і Москва виступають як гаранти сталого розвитку у світі, продуктивно взаємодіють на таких важливих багатосторонніх майданчиках, як Шанхайська організація співробітництва та БРІКС.
"Ми зміцнюємо стратегічне співробітництво зі злободенних питань, сприяємо підтримці стабільності в регіоні і граємо ключову роль у посиленні згуртованості багатьох країн, що розвиваються" , - додав він.
Як підкреслив глава МЗС КНР, Китай та Росія не дозволяють політизувати проблему пандемії та спільно протидіють втручанню окремих країн у внутрішні справи інших держав.
"Ми проти односторонніх санкцій та "юрисдикції довгої руки" (екстериторіальне поширення національного законодавства - ред.)", - додав міністр.
За його словами, китайсько-російське всеосяжне стратегічне та прагматичне співробітництво "має глобальне значення і відіграє незамінну роль".
"Ми маємо надати динаміку глобальному відновленню, [...] надати нові сприятливі можливості для світової економіки", - підсумував Ван І.