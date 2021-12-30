У РФ розкритикували блокування опозиційних телеканалів в Україні

Представник МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу розкритикувала блокування опозиційних телеканалів в Україні через нові санкції РНБО, передає "Политика Страны".

Вона нагадала, що на початку року указом Володимира Зеленського були позбавлені ефіру канали "112", "Ньюзван" та "Зік" "за те, що посміли транслювати альтернативні офіційні точки зору".

На думку Захарової, до тиску на ЗМІ українську владу підштовхує практично повне мовчання світової спільноти.