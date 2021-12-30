Податкова амністія: сума задекларованих активів перевищила 1 млрд грн

За перші чотири місяці проведення в Україні податкової амністії українці задекларували активи на 1,12 млрд грн, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

До бюджету надійшло 67,4 млн грн спеціального збору.

"Протягом останнього місяця динаміка стрімко зростає, суспільство поступово позбавляється страхів, пов’язаних із добровільним декларуванням" , - зазначив він.

Нагадаємо, що 1 вересня в Україні почалася податкова амністія (одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів з подальшою сплатою одноразового збору до державного бюджету). Спецдекларування триватиме один рік — з 1 вересня цього року до 1 вересня 2022-го.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після податкової амністії влада використовуватиме «непрямі методи визначення доходів».