Захід може почати домовлятися з РФ раніше, ніж того потрібно — екс-міністр оборони

Західні партнери України можуть піти на переговори з РФ швидше, ніж того вимагає ситуація, заявив ексміністр оборони Андрій Загороднюк, повідомляє Новое время.

"Головний ризик у тому, що вони підуть на переговори швидше, ніж того потрібно. Ми чуємо правильні заяви, ми чуємо нормальні заяви з НАТО, зі штаб-квартири, але на штаб-квартиру росіяни не сподіваються, тому що там, вони знають, у самій штаб-квартирі, є досить серйозний проукраїнський консенсус. А от по окремих країнах вони можуть працювати, зараз їх головна ціль — це США" , — сказав екс-міністр.

Він пояснив, що в Німеччині спокійніше ставляться до ризиків зі сторони Росії, на відміну від, наприклад, Сполучених Штатів. У бажанні попередити загрозу, «врятувати Україну», країни Заходу можуть піти на поступки, які матимуть зворотні наслідки, додав Загороднюк.