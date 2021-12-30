Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин уперше став батьком

Молодий український співак Роман Сасанчин і його наречена Іванна пізнали радощі батьківства. 30 грудня в пари народилась донечка, повідомляє 24 Канал.

Про поповнення у молодій сім'ї Роман розповів на своїй сторінці в інстаграмі. Його дівчина Іванна народила дівчинку, яка стала первістком для закоханих.

19-річний переможець "Голосу країни" був присутній на пологах. Він підтримував кохану під час потуг і почув перший крик своєї крихітки.

"Справжні перейми не переплутаєш ні з чим. Я вже пересвідчилась, мої тренувальні, то квіточки були. Це такий кайф, коли вони відпускають" , – ділилась Іванна з підписниками просто з родзалу.

"Я щасливий. Дякую Богу за це," , – лаконічно підписав Роман Сасанчин перше фото з донькою.