Режисер "Гри в кальмара" домовляється з Netflix про третій сезон

Хван Дон Хьок повідомив про можливість зйомок не лише другої, а й третьої частини популярного серіалу, повідомляє Корреспондент.

Режисер серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон Хьок заявив, що веде переговори з Netflix про другий та третій сезони шоу.

Як уточнив південнокорейський режисер, він із стримінговою платформою обговорює роботу одразу над двома випусками.

"Рішення ми матимемо найближчим часом", – зазначив Дон Хьок.

Нагадаємо, про плани зняти другий сезон серіалу він розповідав у листопаді, тоді як про третій – сказав уперше.

Серіал "Гра в кальмара", який вийшов на екрани 19 вересня, був у топі Netflix 46 днів, раніше його також назвали найуспішнішим проєктом в історії платформи.