Сім країн Європи заборонили в'їзд пасажирам із Туреччини
Сім європейських країн заборонили пасажирам з Туреччини в'їзд. Рішення було прийнято у зв'язку з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"В'їзд не може бути здійснений з нашої країни для семи європейських країн", - йдеться в повідомленні SHGM.
За даними Управління цивільної авіації Туреччини (SHGM), мова йде про такі країни як:
- Нідерланди,
- Італія,
- Іспанія,
- Люксембург,
- Хорватія,
- Ісландія,
- Швейцарія.
Разом з тим турецьким пасажирам необхідно буде надати COVID-сертифікат при в'їзді до Португалії або Швеції.
Крім цього SHGM заявила про оновлення обмежень на поїздки до Іраку та Ірану. Так, пасажири, що прямують у ці дві країни, мають пройти 14-денний карантин після в'їзду, в той час, як іншим мандрівникам потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест.
Однак не вказується, коли будуть введені нові обмеження та як довго вони діятимуть.