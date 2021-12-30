Темпи будівництва житла в Україні різко сповільнилися

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-листопаді 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 17,9%. При цьому в листопаді будівництво житла зросло на 3,5%, що значно нижче, ніж у жовтні (29,1%), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Держстату, за січень-листопад 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання на 0,3%, в листопаді - падіння на 1,4%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-листопаді 2021 року склав 198,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 32,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 42,6%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,1%.