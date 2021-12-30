Популярний електрокар перетворили на шестиколісного монстра

У народного сіті-кара Wuling Hongguang Mini EV може виникнути ще одна модифікація. Мова про шестиколісну версію крихітного автомобіля. Навіщо Wuling перетворювати і так популярну в Китаї модель на шестиколісний пікап — не зрозуміло, повідомляє Автоцентр.

Поява такої несподіваної новинки може виявитися як фантазією, так і робочою версією, оскільки нового шестиколісного монстра вдалося зафіксувати на дорозі. За деякими даними, тривісний Hongguang Mini EV був доставлений до одного з дилерських центрів марки, де його і помітили фотошпигуни.

Новинка, що випадково потрапила в об'єктив, повністю повторює концепт Wuling Hongguang Mini EV Special Edition. Його марка представила влітку минулого року на автошоу у Ченду.

Крім додаткової пари коліс та вантажної платформи, від базової версії, новинка відрізняється оптикою та додатковою світлотехнікою, розширеними колісними арками та зубастими шинами. У салоні — цифрова панель приладів, а ось системи мультимедіа немає.

За деякими даними, протягом шестиколісного пікапу приводить 27-сильний електродвигун. На одному заряді акумулятора ємністю 13,8 кВтг пікап здатний проїхати до 170 км колії.

Вартість стандартної версії Wuling Hongguang Mini EV починається з 4500 доларів. Скільки коштуватиме шестиколісна новинка, якщо вона все-таки стане серійною, припустити складно.