ГБР не оголошувало у розшук Порошенка

Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи не оголошували колишнього Президента Петра Порошенка у розшук після рішення Печерського районного суду Києва, який дозволив його затримання, повідомляє Українські Новини.

Про це свідчить база розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Прізвище Порошенка відсутнє у базі розшуку МВС, отже, він не оголошувався у розшук.

У правоохоронних органах редакції повідомили, що не подавали Порошенка до розшуку.

На даний момент Порошенко перебуває за кордоном і планує повернутись до України на початку січня.