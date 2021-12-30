ТКЕ погасили 22 млрд грн заборгованості перед "Нафтогазом"

Виробники теплової енергії скоротили заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" на 22,03 млрд грн шляхом взаєморозрахунків відповідно до закону "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у прес-релізі НАК "Нафтогаз України" в четвер.

"Провести взаєморозрахунки у надзвичайно стислий термін вдалося завдяки ефективній співпраці між "Нафтогазом", Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством фінансів України, органами Державної казначейської служби, тепловиробниками та відповідними державними адміністраціями", – зазначено в документі.