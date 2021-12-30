Данілов розповів, коли РНБО може назвати перших олігархів

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) може назвати перших олігархів 20−25 травня наступного року. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов у ході брифінгу за підсумками засідання, повідомляє Новое время.

Зокрема, рада може визначити перших олігархів під час засідання, яке відбудеться наприкінці травня цього року.