Данілов розповів, коли РНБО може назвати перших олігархів
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) може назвати перших олігархів 20−25 травня наступного року. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов у ході брифінгу за підсумками засідання, повідомляє Новое время.
Зокрема, рада може визначити перших олігархів під час засідання, яке відбудеться наприкінці травня цього року.
" Закон про олігархів. У нас є розуміння, що до кінця травня він уже має почати працювати. І якщо далі продовжуватиметься вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо мати на засіданні РНБО перших олігархів, які будуть визначені рішенням РНБО згідно з нашим законодавством", — Данилов.