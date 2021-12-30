Муждабаєв назвав українських жінок "самками кріпаків"

Айдер Муждабаєв виступив на підтримку закону про військовий облік жінок. При цьому він негативно висловився про представниць прекрасної половини людства, які відмовляються захищати свою країну, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Жінки, які відмовляються захищати свою країну, - самки кріпаків, які хочуть продати в рабство своїх дітей" , - зазначив Муждабаєв на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, за словами експертів, військовий облік для жінок не означає, що їх будуть призивати на службу в армію. Тим більше, що в даний момент нікого без згоди на військову службу не беруть.