Україна у світових рейтингах: найважливіші показники за 2021 рік

Цього року робити висновки щодо позицій України у світових рейтингах доведеться без одного з ключових із них – Doing Business. З його допомогою оцінювалася інвестиційна привабливість країн, а українські чиновники рік у рік робили щодо нього оптимістичні прогнози, а у разі успіху – порівнювали ці досягнення з показниками "папередників". Але Світовий банк остаточно закрив рейтинг у 2021 році, а як такої альтернативи досі не запропонував, повідомляє UBR.

Водночас, сподіватися на якесь значне поліпшення позицій у ньому для України, кажуть експерти, не варто було б.

"В Україні стагнація, реально нічого не відбувається – все це буря у склянці води. Інвестиційна привабливість оцінюється за прямими іноземними інвестиціями, а тут нічого не покращилося, але й особливо не погіршилося. Більш-менш рівний рік за рахунок внутрішніх бізнесів та інвесторів. Є якесь покращення, але це – не система. Хвалитися нічим", – зазначив керуючий партнер Hugs'Fund Ерік Найман.

Суди та силовики перетворилися на "шлагбаум" для інвесторів

Жодних позитивних моментів в умовах ведення бізнесу в Україні не зміг відзначити й інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Він вважає, що якби Doing Business досі існував, піднятися в ньому країна могла б лише у тому випадку, якби зробила якісь кроки ще 2019 року. А поки що Україна залишається інвестиційно непривабливою.

"Ми можемо констатувати, що інвестиційний клімат в Україні залишається досить поганим, на тому ж рівні, як він був рік-два тому. Ключові причини – відсутність права, тобто це українські суди та українські силовики – СБУ, податкова поліція. Глобально, силовики та судді – це ті вахтери, які стають шлагбаумом на шляху інвестицій до України" , – зазначив він.

В іншому, у нинішніх світових рейтингах Україна відзначилася таким чином:

Рейтинг зміцнілих до долара валют від Bloomberg: на шостому місці

Американське агентство відзначило успіхи української гривні у 2021 році та включило її до свого топ-10 валют, які зміцнили позиції щодо долара США. Так, показник зростання нашої грошової одиниці до початку року збільшився на 7%, випередивши цим на 3% білоруський рубль, що знаходиться в цьому ж списку.

Аналогічний з нами результат показали вірменський драм та ангольська кванза. А ось відрив від африканських країн виявився колосальним: лідер рейтингу – сейшельська рупія – за поточний рік здійснила стрибок на рекордні 53%.

Причина криється в туристичному бумі, який відчули на собі Сейшельські острови і, внаслідок цього, економічне зростання там перевищило очікування уряду країни майже втричі.

Рейтинг країн за вартістю електрики: у 30-ці лідерів за дешевизною ресурсу

Британський сервіс Cable.co.uk підрахував 3883 тарифи на електрику у 230 країнах світу та склав свій рейтинг, починаючи з мінімальних до максимальних цін. Список очолила Лівія, де 1 кіловат-година в середньому коштує $0,007. А замкнули його – Соломонові острови, де плата становила $0,692 за 1 кВт·год.

Україна, у свою чергу, посіла 30 позицію рейтингу. Порівняно з такими країнами СНД, як Киргизстан (4 місце), Таджикистан (6 місце), Узбекистан (7 місце), Росія (22 місце) та Азербайджан (24 місце), які вирвалися вперед, ціна на електрику у нас виявилася дорожчою та в середньому по країні становила 1,56 грн ($0,057).

Найбільший показник за рік в України був зафіксований на рівні 1,68 грн ($0,062).

А ось Туреччина і Польща, що полюбилися українцями, навпаки, поступилися нам місцем, тому що ціна на електрику там у середньому склала $0,070 та $0,071 відповідно.

Рейтинг національних брендів: опустилися на 48 місце

Міжнародна дослідницька компанія Ipsos оцінила національні бренди у своєму Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI). Згідно з рейтингом, Україна цього року набрала 54 бали та опинилася на 48 місці, хоча ще минулого року була на 43-му.

Сусідство їй склали Ізраїль, який раніше не фігурував у списку, та Домініканська республіка.

Перше місце там уже п'ятий рік поспіль присуджують Німеччині. Її сильна репутація пов'язана із позитивним ставленням у респондерів до купівлі німецьких продуктів, інвестицій у німецький бізнес, можливості працевлаштування, роботи уряду тощо.

Канада, зважаючи на свою привабливість для імміграції, отримала 70,64 бала і посіла друге місце.

Трійку лідерів замикає Японія (70,52 бала). Також зріс рейтинг у Італії та США, а Великобританія впала з 2 на 5 місце у зв'язку з низькою "доброзичливістю" її мешканців та ситуацією із захисту довкілля.

Індекс Біг Мака: Україна на 5 місці країн із найбільш недооціненою валютою

Видання The Economist у 2021 році зробило традиційний перерахунок вартості валют по країнах світу на підставі вартості Біг Мака у McDonald's.

Виходячи із даних дослідження, українська гривня недооцінюється на 57,7%. А оскільки відомий бургер в Україні коштував на момент підрахунків 65 грн, а в США – $5,65, то "справедливий" курс української валюти має становити 11,5 грн/$.

Переоціненими валютами цього року рейтинг назвав таку четвірку:

венесуельський болівар;

швейцарський франк;

норвезьку та шведську крони.

А ось найгірше почувається ліванський фунт, який очолив список з 70,2% як найбільш недооцінена валюта у світі.

Рейтинг глобального індексу використання криптоактивів: скотилися до 4 місця

За даними американської аналітичної компанії Chainalysis, яка займається рейтингом The 2021 Global Crypto Adoption Index, Україна цього року випередила потужних гравців ринку – США та КНР. Проте поступилася своєю лідерською позицією В'єтнаму, Індії та Пакистану: у 2020 році наша країна значилася у списку першим номером.

Відповідно до аналітичного звіту, в Україні, проте, зберігається найбільший обсяг транзакцій з криптоактивів серед учасників ринку. Тому для Мінцифри такий показник виступив сигналом, що українці прагнуть використати віртуальні гроші й надалі, але все ще є потреба створення правових механізмів для розвитку криптоіндустрії.

Рейтинг країн за рівнем щастя: виросли до 110 місця

У рейтингу щастя Україна посіла 110 місце зі 149 інших країн, і є сусідом з Алжиром та Іраком. Проте тенденції до покращення простежуються, оскільки ще минулого року ми були на 123-му, а 2019-го – на 133-му місцях.

При цьому під "щастям" автори рейтингу мають на увазі, серед іншого, рівень ВВП на душу населення, очікувану тривалість життя, гарантії зайнятості, стабільність сімей, рівень корупції, рівень безпеки тощо.

За даними показниками вже четвертий рік поспіль перше місце у списку посідає Фінляндія, друге у Данії, а третє – у Швейцарії. До топ-10 також увійшли Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.

Найгірша ситуація у Руанди, Зімбабве та Афганістану.

Індекс миролюбності у світі: піднялися до 112 місця

Оприлюднений Лондонським інститутом економіки та світу "Глобальний індекс миролюбності" визначив Україну на 112 місце зі 163 можливих.

Загальний рейтинг країни склав 2,2 з 5 можливих: найменше балів (що у цьому рейтингу – добрий показник) набрали пункти боротьби з внутрішніми та зовнішніми конфліктами, наявність смертей від них, переселенці, а також імпорт зброї. Понад "трійки" оцінили передбачувану злочинність у суспільстві та кількість ув'язнених.

Найбільш мирною, виходячи з рейтингу, вважається Ісландія, найменш – Ірак.

Рейтинг збройних сил: увійшли до "топу"

Згідно з Military Strength Ranking, у 2021 році Україна увійшла до топ-25 найсильніших армій світу з індексом 0,4396. Такий показник для країни став на дві сходинки кращим, ніж минулого року та на чотири, ніж у 2019 році.

Армії країн оцінюються експертами, виходячи з 55 показників, серед яких кількість зброї, військової техніки та чисельність збройних сил. Також враховується транспортна інфраструктура, військовий бюджет та доступ до нафти.

Таким чином, за даними характеристиками, свої лідерські позиції в рейтингу роками утримують США, Росія, Китай, Індія та Японія.

Рейтинг економічної свободи: Україна піднялася до 129 місця

Підсумки свого дослідження економічної свободи у світі восени підбив Канадський аналітичний центр Fraser Institute. Україна хоч і піднялася на дев'ять ступенів вгору порівняно з минулим роком, проте залишається єдиною країною Європи, яка все ще перебуває в групі з низькою економічною свободою.

Загальний показник країни склав 6,2 з 10, а найнижче експерти оцінили правову систему та регулювання – у 4,94.

Сусідам України за територіальними кордонами в даному рейтингу вдалося вирватися вперед: Молдова – на 66, Польща – на 75, Білорусь – на 88 та Росія – на 100 місцях. А ось найближче за показниками до нас стали Нова Гвінея та Східний Тимор.

Найбільш економічно вільними назвали Гонконг, Сінгапур, Нову Зеландію, Швейцарію та Грузію, яка дісталася своєї позиції в топ-5 лише цього року.

Рейтинг якості життя: Україна на 65 місці

Портал Numbeo склав рейтинг країн, у яких найкраще жити та відпочивати виходячи з восьми критеріїв: серед них – клімат, вартість життя, якість охорони здоров'я та ін.

Специфіка аналітики в тому, що виходить вона за минулий рік, і кількість точок планети, що оцінюються, постійно змінюється. За підсумками 2020 року Україна посіла 65 місце із 80 можливих.

Причому творці відзначили індекс купівельної спроможності українців як дуже низький, а забруднення навколишнього середовища – навпаки, високий. Згідно з рейтингом, усередині країни найкращий рівень життя не у Києві, а у Львові.

Серед наших сусідів за рейтингом у помаранчевій зоні фігурують Індія, Панама, Ліван, Колумбія, Бразилія, Марокко, Пакистан, Китай, Росія, Таїланд та Гонконг.

Лідером списку стала Данія. Також до першої п'ятірки увійшли Швейцарія, Фінляндія, Австралія та Нідерланди. Останні позиції віддали Кенії, Бангладеш та Нігерії.