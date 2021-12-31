Центральні станції метро у Києві можуть тимчасово закрити

Сьогодні, 31 грудня у Києві можливе закриття центральних станцій метро. Таким чином намагатимуться уникнути скупчення великої кількості пасажирів, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро" , - йдеться в повідомленні КМДА.

За інформацією пресцентру КМДА, можливе закриття таких станцій:

"Золоті ворота",

"Контрактова площа",

"Поштова площа",

"Хрещатик",

"Майдан Незалежності".

Нагадаємо, сьогодні у Києві вночі продовжать роботу громадського транспорту. Метро буде працювати на дві години довше, а фунікулер - цілодобово.