РФ продовжує стягувати війська до кордону з Україною – розслідування

Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною. Збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки розширюється, повідомляє УНІАН.

Про це повідомила група незалежних російських розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

"На тлі переговорів зі США, НАТО та ОБСЄ перекидання російських сил до кордонів триває. У відкритих джерелах ми можемо спостерігати, як збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, що перекидається, розширюється: до танків і самохідних знарядь додалися зенітні ракетні комплекси" , - йдеться у матеріалі.

Згідно з даними дослідників, найбільш активне перекидання військ за останній місяць спостерігалося в областях на північний схід від українського кордону - в регіони, які не межують з непідконтрольними Україні територіями Донецької та Луганської областей.

Найбільші місця зосередження російських сил — Клинці та Климово Брянської області, менш ніж за 50 кілометрів та 10 кілометрів від кордону з Україною відповідно.

Крім вже виявлених раніше місць скупчення техніки, дослідники виявили як мінімум одне нове: на полігоні "Постоялі двори" в Курській області.

Крім того, спостерігається розширення стоянок техніки в районі Валуйок Бєлгородської області (10 кілометрів від кордону Україною).

Також триває нарощування військової присутності Росії і в Криму.