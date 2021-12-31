Екіпаж МКС зможе 15 разів зустріти Новий рік

В екіпажу МКС на новорічному столі будуть чорна ікра та мандарини, а також оселедець під шубою, повідомляє Корреспондент.

Члени екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) за бажання зможуть зустріти 2022 рік 15 разів. Про це пише Роскосмос у п'ятницю, 31 грудня.

"Космонавти та астронавти, які працюють нині на борту МКС, 15 разів перетнуть часові пояси, де вже настав Новий рік" , - йдеться у повідомленні.

Так, о 14:44 за київським часом станція пролітатиме над Тихим океаном на північ від Маршаллових островів, де саме цього разу випаде можливість вперше відзначити свято.

Проте члени екіпажу станції не зустрічатимуть Новий рік усі 15 разів. Вперше вони відзначать його опівночі за московським часом. У цей момент МКС пролітатиме над Гаваями.

"Через дві години, коли МКС пролітатиме на південь від острова Пасхи, Новий рік прийде до Німеччини, звідки родом астронавт ЄКА (Європейського космічного агентства - ред.) Маттіас Маурер. Ще через годину зміниться дата в календарі за Гринвічем. Саме до цього часового поясу прив'язаний порядок роботи на МКС" , - додали в Роскосмосі.

О 07:00 за київським часом вітання зі святом прийматимуть представники NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чарі, Томас Маршберн та Кейла Беррон, оскільки настане північ у Вашингтоні. Ще за годину Новий рік можна буде відзначити за часом Х'юстона.

Коли у Києві буде вже 12:24, МКС пролетить над Гавайями, останньою точкою земної кулі, де настане 1 січня.

Відомо, що в екіпажу МКС на новорічному столі будуть, зокрема, чорна ікра та мандарини. Російські космонавти Антон Шкаплеров та Петро Дубров уже приготували з підручних продуктів оселедець під шубою.

Крім того, на МКС вживатимуть "космічну" версію яблучного сидру, який не містить алкоголю і є фактично яблучним соком.